Радев вади на светло безсрамни заплати

Разкритията на кабинета "Радев" за състоянието на държавата, което той и министрите му са заварили, започват до дни. Още другата седмица на светло ще излязат "безсрамни заплати", съобщи премиерът в началото на днешното правителствено заседание.

"От следващата седмица министрите ще започнат да изнасят информация за безстопанственост, за разхищения, скандални обществени поръчки, безобразни харчове и безсрамни заплати в бордове и държавни дружества и то на загуба. Както обещахме - започнахме затягане на течове и спиране на харчове, които захранват олигархията", подчерта премиерът.

Злоупотреби за стотици милиони ще разкрие до дни управлението на "Прогресивна България", съобщи по-рано днес председателят на временната бюджетна комисия в НС Константин Проданов.

Дефицитът е рекорден. През май е 2,5 милиарда евро, като само за един месец е нараснал със 750 млн.. Това е видимият дефицит. Скритият е залежаващите в чекмеджетата фактури, дейностите, които не са фактурирани. По отделните министерства тече анализ и ще разкрием големи злоупотреби в следващите дни за нагласени обществени поръчки, анексирани аванси. Това са стотици милиони, каза Проданов в интервю за Нова тв. И допълни: "Най-много са в големите проекти като пътища, в НКЖИ също".

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