Почна се! Хората на Радев разкриват злоупотреби за стотици милиони

Злоупотреби за стотици милиони ще разкрие до дни управлението на "Прогресивна България". Това съобщи в ефира на Нова тв председателят на временната бюджетна комисия в НС Константин Проданов.

Дефицитът е рекорден. През май е 2,5 милиарда евро, като само за един месец е нараснал със 750 млн.. Това е видимият дефицит. Скритият е залежаващите в чекмеджетата фактури, дейностите, които не са фактурирани. По отделните министерства тече анализ и ще разкрием големи злоупотреби в следващите дни за нагласени обществени поръчки, анексирани аванси. Това са стотици милиони, каза Проданов. И допълни: "Най-много са в големите проекти като пътища, в НКЖИ също".

Трябва да има ясна информация за състоянието на държавата, категоричен бе народният представител.

Хазната на червено

Проданов съобщи тревожна новина. В хазната има само 1 милиард евро.

"Използваемите средства в бюджета са 1 милиард. Останалите са в сребърния фонд и не могат да се пипат", заяви депутатът.

Увеличихме пенсиите на 850 хиляди души - за осигурителен стаж и възраст. Предишното управление им отказа. Това е истината. Коригираме го с удължителния закон за бюджета. Ковид добавката беше временна мярка. Ковид вече няма, но тя продължава да се отпуска. Ако утре се пенсионирате, ще получите пълна ковид добавка. В минималните пенсии вече я няма. Не се опитваме да вържем бюджета като намаляваме пенсии", заяви той.

"Ситуацията с бюджета наистина е катастрофална. Това е заради решения в предходните години. Намаляването на субсидиите за партиите е знак на солидарност", каза Проданов. От "Прогресивна България" били принудени да направят структурни реформи в държавната администрация заради предстоящия свръхдефицит.

Бюджетът - опоскан

Проданов заяви, че в момента ситуацията с бюджета е катастрофална.

„Взимането на нов дълг е обективна реалност. Защо е необходимо да се направи сега? Първата причина е свързана с конюнктурата на международните финансови пазари, където по-натам има опасност лихвените проценти да са по-неблагоприятни. Ключовият момент, обаче, е състоянието на бюджета – той е опоскан”, заяви Проданов и допълни, че има социални плащания, които трябва да бъдат обезпечени. „Не по-малко е важно е това, че по Плана за възстановяване и устойчивост тази година за първите 8 месеца трябва авансово да разплатим 4,4 млрд. евро, които впоследствие ще ни бъдат възстановени през юли и декември”, допълни още той.

Заплатите на депутатите ще бъдат замразени. Сумите ще са към първото тримесечие за годината. Това ще стане с промяна в новия правилник на НС, съобщи Проданов. Той увери, че "Прогресивна България" никога не е мислела или обсъждала намаляване на майчинството.

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