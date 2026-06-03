Политика

Почна се! Хората на Радев разкриват злоупотреби за стотици милиони

Майчинството няма да бъде намалявано, депутатските заплати във фризера

Почна се! Хората на Радев разкриват злоупотреби за стотици милиони
03 юни 26 | 9:17
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Мира Иванова

Злоупотреби за стотици милиони ще разкрие до дни управлението на "Прогресивна България". Това съобщи в ефира на Нова тв председателят на временната бюджетна комисия в НС Константин Проданов.

Дефицитът е рекорден. През май е 2,5 милиарда евро, като само за един месец е нараснал със 750 млн.. Това е видимият дефицит. Скритият е залежаващите в чекмеджетата фактури, дейностите, които не са фактурирани.  По отделните министерства тече анализ и ще разкрием големи злоупотреби в следващите дни за нагласени обществени поръчки, анексирани аванси. Това са стотици милиони, каза Проданов. И допълни: "Най-много са в големите проекти като пътища, в НКЖИ също".

Трябва да има ясна информация за състоянието на държавата, категоричен бе народният представител.

Хазната на червено

Проданов съобщи тревожна новина. В хазната има само 1 милиард евро.

"Използваемите средства в бюджета са 1 милиард. Останалите са в сребърния фонд и не могат да се пипат", заяви депутатът.

Увеличихме пенсиите на 850 хиляди души - за осигурителен стаж и възраст. Предишното управление им отказа. Това е истината. Коригираме го с удължителния закон за бюджета. Ковид добавката беше временна мярка. Ковид вече няма, но тя продължава да се отпуска. Ако утре се пенсионирате, ще получите пълна ковид добавка. В минималните пенсии вече я няма. Не се опитваме да вържем бюджета като намаляваме пенсии", заяви той.

"Ситуацията с бюджета наистина е катастрофална. Това е заради решения в предходните години. Намаляването на субсидиите за партиите е знак на солидарност", каза Проданов. От "Прогресивна България" били принудени да направят структурни реформи в държавната администрация заради предстоящия свръхдефицит.

Бюджетът - опоскан

Проданов заяви, че в момента ситуацията с бюджета е катастрофална.

„Взимането на нов дълг е обективна реалност. Защо е необходимо да се направи сега? Първата причина е свързана с конюнктурата на международните финансови пазари, където по-натам има опасност лихвените проценти да са по-неблагоприятни. Ключовият момент, обаче, е състоянието на бюджета – той е опоскан”, заяви Проданов и допълни, че има социални плащания, които трябва да бъдат обезпечени. „Не по-малко е важно е това, че по Плана за възстановяване и устойчивост тази година за първите 8 месеца трябва авансово да разплатим 4,4 млрд. евро, които впоследствие ще ни бъдат възстановени през юли и декември”, допълни още той.

Заплатите на депутатите ще бъдат замразени. Сумите ще са към първото тримесечие за годината. Това ще стане с промяна в новия правилник на НС, съобщи Проданов. Той увери, че "Прогресивна България" никога не е мислела или обсъждала намаляване на майчинството.

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Автор Мира Иванова

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