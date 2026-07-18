Абровски обвини ГЕРБ за изкривения пазар при млякото

ГЕРБ е допуснала свръхконцентрация на пазара, която се отразява върху цените на млякото и млечните продукти. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред Нова телевизия. Той призова Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и нейния заместник-председател Радомир Чолаков да обяснят как се е стигнало до тази пазарна структура. Министърът съобщи и за данни, според които саламурено сирене се произвежда извън страната, а след това се внася и предлага като българско.

Обвинение към ГЕРБ и въпроси към КЗК

„ГЕРБ допусна свръхконцентрация на пазара при ръста на цените на млякото и млечните продукти“, заяви Абровски.

По думите му подобно развитие не може да бъде обяснено със случайност или институционално нехайство. „Няма как нещо да се е случило случайно и нехайно, защото в момента нито е модерно, нито е евтино на пазара“, каза земеделският министър.

Той отправи директен призив към КЗК и по-конкретно към заместник-председателя на комисията Радомир Чолаков. „Нека каже защо се стигна до тази свръхконцентрация на пазара“, настоя Абровски.

Министърът вече е посочвал, че анализ на КЗК отчита големи надценки, особено при млечните продукти, без ясно да показва какво влиза в тях. Според него търговските вериги дълго време не са били подлагани на достатъчно ефективна регулация.

Чуждо сирене се представя като българско

Абровски предупреди, че министерството разполага с конкретни данни за саламурено сирене, произведено извън България, което впоследствие се внася и предлага като български продукт. „Потребителят първо трябва да знае какво купува и да има възможност да избира качествена храна“, подчерта министърът.

Той свърза качеството на продуктите пряко със здравето на хората. „Когато хората ядат некачествена храна, тровят организма си. Всичко тръгва от храната“, заяви Абровски.

Министерството подготвя система за проследяване на храните и доброволни стандарти, чрез които да се удостоверява дали определени млечни продукти действително са произведени от мляко и от българска суровина.

„Кошница с грижа“ е само началото

Земеделският министър коментира и инициативата „Кошница с грижа“, обявена от премиера Румен Радев. „Кошница с грижа“ вече действа от един месец и няколко дни. Това е прекрасна инициатива и е само началото“, заяви Абровски.

Той отхвърли твърденията, че проектът има нещо общо с инициативата „Магазин за хората“. По думите му „Кошница с грижа“ представлява доброволно партньорство между правителството и търговските вериги, а не създаване на нова държавна магазинна мрежа.

Министерството проверява големи магазини както в София, така и в останалата част от страната, за да установи дали поетите ангажименти се спазват. Предстоят и отделни разговори с всяка от 13-те вериги, за да бъде обсъдено разширяването на кошницата с повече стоки българско производство.

Инициативата „Кошница с грижа“ започна на 8 юни с осем търговски вериги, а на 22 юни към нея се присъединиха още пет. Така участниците станаха 13, като всяка верига трябва да предложи поне 30 основни продукта с отстъпка от минимум 15% или със стабилни цени за период от най-малко шест месеца.

Малките производители остават най-уязвими

Абровски заяви, че съвременното земеделие вече не може да бъде възприемано като романтичния живот на село, който поколения българи помнят от детските си ваканции. „Земеделието се превърна в бизнес. Държавата е създала всички видове финансови механизми, но въпросът е да бъде намерен пазар за продукцията“, посочи той.

Министърът отбеляза, че българският потребител е изключително консервативен в избора си и трудно променя установените си навици. Според него основният проблем не е при големите земеделски компании, а при малките производители, които имат ограничен достъп до пазара и по-слаба позиция при договарянето.

МЗХ вече е сезирало КЗК за сигнали от производители за натиск и нелоялни практики от страна на търговски вериги. Комисията започна проучване, след като получи информация за настояване да бъдат намалени изкупните цени на земеделска продукция.