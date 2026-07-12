Български трактори блокират границата с Гърция

Фермерите искат през Ивайловград-Кипринос да преминават камиони над 3,5 тона и заплашват с нови протести

Земеделски производители затварят днес граничния преход Ивайловград-Кипринос в протест срещу забраната за движение на автомобили над 3,5 тона. Официално преминаването ще бъде спряно от 9:00 до 22:00 ч., а земеделската техника се очаква в района около 9:30 ч.

Към българските фермери вероятно ще се присъединят и техни гръцки колеги. Недоволните настояват правителствата на двете страни да предоговорят режима, който според тях задушава местния бизнес.

Шенген не премахна забраната

Стопаните очаквали след отпадането на сухопътния граничен контрол в Шенген да бъдат премахнати и знаците, забраняващи преминаването на по-тежки автомобили. Това обаче не се случило.

„След като влязохме в Шенген, очаквахме тези знаци на изхода и на входа към България да бъдат премахнати. Инициирахме подписка, събрахме подписи и ги изпратихме. От АПИ ни отговориха, че знаците не могат да бъдат премахнати, защото има споразумение между двете държави през този преход да не преминават автомобили с допустима маса над 3,5 тона“, заяви пред БНТ земеделският производител Христо Парасарев.

Ограничението произтича от двустранна спогодба между България и Гърция, която определя прехода за леки автомобили, по-малки микробуси и ограничен брой автобуси. Затова Агенция „Пътна инфраструктура“ не може сама да отмени режима.

Дългият път до българския пазар

Основният проблем за фермерите е, че най-близките населени места от гръцката страна са само на няколко километра, но продукцията не може да бъде превозвана с товарни автомобили през границата.

„На нас това ни пречи, защото най-близкото място в България, където можем да реализираме продукцията си, е Любимец. Дотам са 70 километра завои“, каза Парасарев.

В най-активния земеделски сезон ограничението затруднява износа на плодове, зеленчуци и друга продукция към съседния гръцки пазар. Според организаторите губят не само производителите, но и туристическият бизнес, защото забраната засяга и по-големите автобуси.

Първите блокади не дадоха резултат

На 6 юли стопаните вече спряха движението през прехода на три пъти за периоди между 30 и 45 минути. Тогава те предупредиха, че ако не бъдат чути, ще преминат към пълна блокада през следващата неделя.

Днешният протест е следващата стъпка. Земеделците планират да останат с машините си край границата през целия ден, а преминаването няма да бъде възможно до 22:00 ч. Община Ивайловград призова пътуващите да изберат друг маршрут и предварително да съобразят плановете си със затварянето.

Искат ново споразумение

Фермерите настояват въпросът да бъде решен на правителствено ниво, защото само предоговаряне между София и Атина може да позволи преминаването на тежкотоварни автомобили.

Преходът не е сред най-натоварените между България и Гърция, но се използва активно от хора, пътуващи по работа или за туризъм към Ивайловград и съседните гръцки райони. Стопаните предупреждават, че ако не получат конкретен отговор, блокадите ще продължат до изпълнение на исканията им.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com