Български трактори блокират границата с Гърция
Фермерите искат през Ивайловград-Кипринос да преминават камиони над 3,5 тона и заплашват с нови протестиЗемеделски производители затварят днес граничн...
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Фермерите искат през Ивайловград-Кипринос да преминават камиони над 3,5 тона и заплашват с нови протестиЗемеделски производители затварят днес граничн...
Протестът на производителите от Серес може да затвори граничния пункт за два дни
Потестите безсрочни, магистралите недостъпни
Демонстрацията се състоя по време на срещата на върха
Очаква се днес да бъде пикът на протестите на фермерите по време на заседанието на европейските лидери
Блокадите, които започнаха спонтанно в сряда, продължават да създават затруднения
Правителството отпусна помощи
Тежката техника е в района на Долни Богров и е в протестна готовност
Земеделският протест продължава втори ден
Във вторник се очаква протестите да се стигнат и до Министерския съвет в София
Жътвата през август е слаба
На фермерите им дойде до гуша
Причината – съдебно решение да се спре земеделската дейност на площ от 15 000 декара за неопределено време
Фермерите протестират срещу увеличението на цената на бензина и на социалните вноски, с намерението да засилят натиска върху правителството...
Община Разлог вече е собтвеник на сградите и имотите на Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство в града. Това стана факт с реше...
Край на блокадата на ГКПП – Кулата - Промахон, която продължи 40 дни. Масовото изтегляне на тракторите и другата селскостопанска техника стартира рано...
След 40 дни протести и блокада на границата на ГКПП – Кулата – Промахон част от гръцките фермери се "умориха" да пият узо и да хапват кюфтета до барбе...
Правителството на САЩ е дало разрешение за строителство и работа на първия от над 50 години американски завод в Куба. Той ще произвежда трактори за не...
Стотици земеделски машини са разположени по националната пътна мрежа в Гърция, след като фермерите от южната ни съседка обявиха, че засилват протестит...
Над 600 достигна броят на подадените заявления в областните дирекции на ДФ "Земеделие" още преди края на първия ден от приема по мярка 121 "Модернизац...