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САЩ ще правят трактори в Куба

САЩ ще правят трактори в Куба

Правителството на САЩ е дало разрешение за строителство и работа на първия от над 50 години американски завод в Куба. Той ще произвежда трактори за не...

16 февруари | 20:15
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