Фермерите в Гърция готвят невиждана блокада в Атина

Гръцките фермери обявиха, че от днес в 12:00 ч. затварят безсрочно всички гранични пунктове на страната за всички видове превозни средства, след като преговорите с правителството не доведоха до договорените от тях отстъпки. Решението бележи нова ескалация на протестите и сериозно повишаване на напрежението както по границите, така и вътре в страната.

Недоволството сред земеделците расте, тъй като при вчерашната среща с премиера те не получиха исканите мерки - увеличение на субсидиите и намаляване на акциза върху горивата. От своя страна правителството аргументира отказа с това, че "фискалните граници са изчерпани", предаде БНР.

Блокадите продължават и днес, като за по-късно е насрочена нова среща между протестиращите и аграрния министър. Въпреки това фермерите вече обявиха, че пристъпват към засилване на натиска.

На магистралата Солун - Атина са блокирани ключови участъци, а до края на деня протестиращите планират да прекъснат и обходните маршрути. Напрежението е високо и по пътя Александруполис - Солун, където земеделците заявиха, че ще затварят движението на различни интервали от обяд нататък.

Фермерските организации предупредиха, че ако до края на деня не получат писмени гаранции за изпълнение на исканията им, ще предприемат крайна мярка - блокиране на Атина с трактори.

Премиерът от своя страна заяви, че ако протестиращите не се оттеглят от пътищата, държавата ще използва всички законови средства за отстраняване на селскостопанската техника и възстановяване на движението.





