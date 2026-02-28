Арабските държави с предупреждение към Иран

Саудитска Арабия нарече действията на Иран „крещяща агресия“ след като Техеран наруши суверенитета на ОАЕ, Бахрейн, Катар, Кувейт и Йордания.

Властта в Рияд предупреди „за тежки последици в случай на продължаване на подобни нарушения на международното право“, се съобщава в изявление на Министерството на външните работи на Саудитска Арабия.

Катарското външно министерство отбеляза, че нападението срещу страната е извършено с използване на балистични ракети.

Катар си запазва правото на отговор съгласно международното право, съобщиха от министерството.

Кувейтското външно министерство добави, че иранските удари са нанесени с „фрапантно нарушение“ на въздушното пространство на страната и сега Кувейт си запазва правото да отговори по начин, който е „пропорционален на мащаба и естеството на тази атака“.

Според Министерството на отбраната на ОАЕ един човек е бил убит в Абу Даби по време на иранска атака. Агенцията съобщи за прихващането на няколко ракети.

В същото време ОАЕ подчерта, че днешната атака е грубо нарушение на националния суверенитет и международното право. ОАЕ си запазва пълното право да отговори на тази ескалация и да предприеме всички необходими мерки за защита на своята територия, своя народ и техните граждани.

