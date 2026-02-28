Жега под прозорците на Гюров. "Възраждане" с мощен протест

Жега под прозорците на служебния премиер Андрей Гюров. "Възраждане" организира мощен протест на 2 март 2026 г., от 18:00 ч. пред Министерски съвет.

Протестираме против въвеждането на България във война, против превръщането на нашата територия в плацдарм за военни действия, против участието на български контингент във войни и военни операции. Протестираме против чужди контингенти на нашата територия, обявиха от партията на Костадин Костадинов.

Войната не разпознава предпочитания, общности и политическа окраска, когато падат бомби над една страна, те не обръщат внимание къде падат. Призоваваме Ви всички заедно и обединени да излезем за мир в страната ни. Сега е време за действие, заявиха от партия "Възраждане".

