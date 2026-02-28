Жив ли е аятолах Хаменей? Първи хипотези

Жив ли е върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей? Това е въпросът, който целият свят си задава, след като Израел удари ислямската република, а САЩ предприеха мащабна военна операция.

Според оценки на Израел аятолах Хаменей вероятно е бил убит при израелски удар по-рано днес, съобщава местният Канал 12, цитирайки неназовани източници. Според медията има "нарастващи индикации" в тази посока, но все още няма официално потвърждение на информацията.

В същото време иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви, че страната може да е загубила „един или двама командири“, но повечето висши представители на властта са живи и в безопасност. От Иран дойде информацията, че аятолах Хаменей и президентът Масуд Пезешкиан са били отведени на сигурно място и към момента са в безопасност.

Израелската телевизия показа сателитни изображения, на които се виждат разрушения в президентския комплекс на Али Хаменей. По информация на ирански медии обаче се очаква Хаменей да направи обръщение скоро. Израелските журналисти допускат, че ако това се случи, записът вероятно е предварително подготвен. Канал 12 също съобщава още, че днешните удари са нанесли много и значителни щети на ръководството на иранския режим и неговите военни командири. Държавната телевизия Kan в Израел съобщава, че няма контакт с Хаменей и състоянието му не е известно.

Командирът на Корпуса на гвардейците на ислямската революция - генерал Мохамад Пакпур, и иранският министър на отбраната Амир Насирзаде са убити при израелски удари в Иран тази сутрин, написа Times of Israel. Няколко високопоставени командири и важни фигури на иранския режим са били цел на сутрешните удари, включително президентът Масуд Пезешкиан, за когото по-рано беше съобщено, че е добре.

АФП съобщи, че Арагчи е заявил, че аятолах Али Хаменей е жив "доколкото му е известно".

Изключително натоварен е трафикът за напускане на Техеран, особено в посока северните провинции, предаде "Ал-Джазира". Властите улесняват придвижването, включително чрез доставка на гориво по основните задръстени магистрали. По-рано Висшият съвет за национална сигурност призова близо 10-те милиона жители да напуснат столицата.

Междувременно сирени прозвучаха в Тел Авив и в централната част на Израел по време на последната балистична ракетна атака от Иран. Израелските отбранителни сили работят по свалянето на ракетите.

Китайското външно министерство изрази дълбока загриженост относно военните удари на САЩ и Израел срещу Иран и призова за незабавно прекратяване на огъня.

Министерството заяви, че националният суверенитет, сигурността и териториалната цялост на Иран трябва да бъдат уважавани и призова всички страни да избегнат по-нататъшна ескалация на напрежението и да възобновят диалога и преговорите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com