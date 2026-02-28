Речта на Тръмп: Повече няма да търпим, ще унищожим злия режим

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във видео с продължителност 8 минути, публикувано на платформата му "Трут соушъл", че САЩ са започнали "мащабни бойни операции в Иран". Той обяви, че Иран е продължил развитието на ядрената си програма и планира разработване на ракети, способни да достигнат до САЩ, и призова иранския народ да "поеме контрола над своето правителство".



Асошиейтед прес и БТА публикуват пълния текст на изявлението на Тръмп:



"Преди малко американските въоръжени сили започнаха мащабни бойни операции в Иран. Нашата цел е да защитим американския народ, като премахнем непосредствените заплахи от иранския режим – една зловеща група от много сурови, ужасни хора. Техните заплашителни действия пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят.



През последните 47 години иранският режим скандира "Смърт на Америка" и води безкрайна кампания от кръвопролития и масови убийства, насочена към САЩ, нашите войски и невинни хора в много страни. Сред първите действия на режима беше насилственото превземане на посолството на САЩ в Техеран, при което бяха задържани за заложници десетки американци в продължение на 444 дни. През 1983 г. прокси сили на Иран извършиха бомбен атентат срещу базата на морската пехота в Бейрут, убивайки 241 американски военнослужещи.



През 2000 г. те (иранците) са знаели и вероятно са участвали в атаката срещу американския военен кораб "Коул", при която загинаха много хора. Иранските сили са убили и обезобразили стотици американски военнослужещи в Ирак. Прокси силите на режима продължиха да извършват безброй нападения срещу американските сили в Близкия изток, както и срещу американски военни и търговски кораби и международни плавателни линии. Това беше масов терор и вече няма да го търпим.



От Ливан до Йемен и от Сирия до Ирак режимът е въоръжил, обучил и финансирал терористични милиции, които са покрили земята с кръв и жестокости. Проксито на Иран - "Хамас", извърши ужасяващите атаки на 7 октомври срещу Израел, избивайки над 1000 невинни хора, включително 46 американци, и вземайки 12 наши граждани за заложници. Това беше брутално, нещо като светът никога не е виждал.



Иран е световният номер едно държавен спонсор на тероризма и наскоро уби десетки хиляди свои граждани на улицата, докато те протестираха. Политиката на САЩ, особено на моята администрация, винаги е била този терористичен режим никога да не притежава ядрено оръжие. Ще го кажа пак: те никога не могат да имат ядрено оръжие. Затова през юни миналата година, по време на Операция "Среднощен Чук", унищожихме ядрената програма на режима в Фордо, Натанз и Исфахан. След тази атака ги предупредихме никога повече да не възобновяват злонамерените си ядрени амбиции и многократно се опитвахме да сключим сделка. Те искаха. После не искаха. После пак искаха. Не искаха. Те просто искаха да упражняват зло. Но Иран отказа, както го прави вече десетилетия.



Те отхвърлиха всяка възможност да се откажат от ядрените си амбиции и ние повече не можем да търпим това. Вместо това, те се опитаха да възстановят ядрената си програма и да продължат развитието на далекобойните ракети, които вече могат да заплашат нашите добри приятели и съюзници в Европа, нашите войски в чужбина и скоро да достигнат американската родина. Представете си колко нахъсан щеше да бъде този режим, ако някога притежаваше ядрено оръжие и можеше да го използва.



Поради тези причини американските въоръжени сили провеждат мащабна и продължаваща операция, за да предотвратят този много зъл, радикален диктаторски режим да заплашва САЩ и нашите основни национални интереси. Ще унищожим техните ракети и ще заличим ракетната им индустрия до основи. Ще заличим флота им.



Ще гарантираме, че терористичните прокси сили на региона вече няма да дестабилизират света или региона и да нападат нашите сили, както и няма да използват импровизирани взривни устройства, за да раняват и убиват хиляди хора, включително много американци. И ще осигурим, че Иран няма да получи ядрено оръжие. Това е много простото послание: те никога няма да имат ядрено оръжие.



Този режим скоро ще научи, че никой не трябва да предизвиква силата на въоръжените сили на САЩ. Аз изградих и укрепих нашата армия в първата си администрация и няма военни сили на земята, дори близки по мощ, сила или сложност, като нашите. Моята администрация предприема всички възможни стъпки за минимизиране на риска за американския персонал в региона.



И все пак, и не правя това изявление необмислено, иранският режим иска да убива. Животът на смелите американски герои може да бъде загубен, и може да има жертви. Това често се случва във война. Но правим това не за настоящето, а за бъдещето. Това е благородна мисия. Молим се за всеки военнослужещ, който безкористно рискува живота си, за да гарантира, че американците и нашите деца никога няма да бъдат заплашвани от един ядрен Иран. Молим Бог да защити всички наши герои, изложени на опасност, и вярваме, че с Неговата помощ мъжете и жените от въоръжените сили ще победят. Нашите сили са най-великите в света и ще победят.



На членовете на Ислямската революционна гвардия, въоръжените сили и всички полицаи казвам: сложете оръжията и ще имате пълен имунитет. Или, в противен случай, ви грози сигурна смърт. Така че, оставете оръжията. Ще бъдете третирани справедливо с пълен имунитет, или ще срещнете сигурна смърт.



Накрая, на великият и горд народ на Иран казвам: часът на вашата свобода е настъпил. Останете на сигурно. Не излизайте. Навън е много опасно. Бомбите ще падат навсякъде. Когато приключим, поемете властта над правителството си. То ще бъде ваше, за да го вземете. Това вероятно ще е вашият единствен шанс за поколенията.



Много години сте молили за помощта на Америка. Но никога не сте я получили. Никой президент не е бил готов да направи това, което аз правя сега. Сега имате президент, който ви дава това, което искате. Нека видим как ще реагирате. Америка ви подкрепя с огромна сила и разрушителна мощ. Сега е времето да поемете контрола над съдбата си и да отключите проспериращото и славно бъдеще, което е близо. Това е моментът за действие. Не го пропускайте.



Да благослови Бог смелите мъже и жени от американските въоръжени сили. Да благослови Бог Съединените щати. Да благослови Бог всички вас. Благодаря.

