Българи блокирани в Дубай! Не могат да излетят

Български граждани са блокирани на летището в Дубай, след като полетът им, планиран за 8:00 часа сутринта, е бил отменен. По информация на bTV пътниците са престояли около четири часа в самолета, преди да бъдат свалени обратно в терминала.

Към момента те се намират на летището и очакват допълнителни указания. От аеропорта са ги информирали, че ще бъдат настанени в хотели, но няма яснота кога ще могат да отпътуват. Част от блокираните пътници твърдят, че са получили неофициална информация, че до 7 март няма да има излитащи полети.

По думите им терминалите са препълнени с хора от различни държави, които също не могат да се приберат по домовете си. Осигурена е храна, а всички очакват организиран транспорт до хотели в града.

По-рано от "България Еър" съобщиха, че заради извънредната обстановка в Близкия изток и официално уведомление от летищните власти в Израел всички полети на авиокомпанията до и от Тел Авив са анулирани до 2 март включително.

Отмяната е вследствие на ескалацията на напрежението между Израел и Иран от тази сутрин (28 февруари) и последвалото затваряне на въздушното пространство над Израел за граждански полети.

Всички пътници от полети FB571/2 и FB573/4 по направлението до и от Тел Авив, планирани до 2 март включително, ще бъдат уведомени своевременно, уточняват от превозвача.

Очаква се през следващите дни авиокомпаниите да актуализират разписанията си в зависимост от развитието на ситуацията в региона.

