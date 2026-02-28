Банковите такси полудяха. БНБ извади сумите

Общество

Без такса все още е само плащането на ПОС терминал

28 фев 26
Мира Иванова

Поне 2 евро такса ще платите, ако теглите пари от банковата си сметка на каса в офис на банка и то ако сумата е до 511 евро или 1000 лева. Това показва анализ на БНБ за банковите такси.

Банките обикновено взимат за тази услуга 0,70% от изтеглената сума, но не по-малко от 3,61 евро или 7,06 лева. ако теглите от банкомат на вашата банка средната такса е 0,14 евро или 0,15% от сумата, но не по-малко от 0,15 евро.

Ако операцията е от банкомат на чужда банка, средната такса, която ни взимат е 0,53 евро или 0,18% от сумата, но не по-малко от 0,74 евро.

За внасяне на пари по разплащателна сметка в офис банките взимат средно по 0,92 евро, ако сумата, която депозирате е до 1596 евро. Част от банките смятат таксата като 0,29% от сумата, но не по-малко от 1,51 евро.

За закриване на сметка ни взимат по 1,74 евро. За откриване на разплащателна сметка банките взимат средно по 2,55 евро, а ако има и дебитна кърта – 2,08 евро.

Всеки месец плащаме и такса за поддръжка на сметката, която е около 2,18 евро, а с дебитна карта – 1,26 евро.

Без такса все още е плащането на ПОС терминал, независимо дали той  е на обслужващата ни банка или друга.

Сериозна разлика има при паричните преводи в зависимост от това дали са на хартия или онлайн. Ако сметката, на която превеждаме е в същата банка, средната такса за превод на пари на хартия е 1,40 евро, докато онлайн е 0,35 евро.

Мира Иванова

