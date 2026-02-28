Евгени Минчев прати в нокдаун Катето Евро

Преди дни Катето Евро се оплака от сметката си за ток от близо 400 евро и предизвика коментари дори от министъра на енергетиката.

Варен на нрава си, лорд Евгени Минчев обаче обърна внимание на друго:

"Това, което ме ужасява, не е сметката за ток на Катерина Евро, а начинът, по който изглежда, докато обявява "панчаревската си трагедия", пише той.

"Не подхожда на актриса с дългогодишен стаж, на актуална и показвана по телевизията знаменитост /вероятно добре платена/, да се оплаква от сметки, а да не се погрижи за външния си вид, знаейки мащабите на влияние на интернет.", аргументира се Минчев.

