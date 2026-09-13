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Пореден успех за Кобрата

Пореден успех за Кобрата

Нойбранденбург. Пореден впечатляващ успех за Кубрат Пулев. Късно снощи той защити интернационалната си титла на IBF в тежка категория. Той победи Джоу...

15 декември | 8:14
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