Психолог побесня! Прати в нокдаун Радев и революционерите

Няма никаква изненада в изявлението на този човек, който от много време помпа мускули, прави големи набирания, но всъщност е доста страхлив. Той никога няма да напусне институцията, която му дава комфорта и удобството да си живурка по един така пост-комунистически удобен начин, както той е свикнал. Истината е, че този човек се държи като болшевишки размирник!

Това мнение изрази по повод речта на Радев срещу упрваляващите криминалният психолог Росен Йорданов.

"Той отказва да влезе в ролята, отредена му от Конституцията. Затова аз не искам да го наричам президент, а болшевишки размирник. С активната подкрепа на хора, с манталитета на Чарлз Понци, ако за широката публика не е известен кой е, това е измамник с едни схеми, които правят пирамидални структури и накрая ограбват хората. Всеки ще го разпознае кой е този с артистичността на палячо", казва още Йорданов.

В интервю за в. "Труд" отпреди дни криминалният психолог прави анализ и на поведението и действията на ППДБ.

"Продължаваме промяната", предвождани от новата диско звезда Асен Василев, са в състояние на дълбок еуфоричен транс и не осъзнават как самите те се превръщат в автори на своето политическо харакири. Изхождайки от любимата опорка за "завладяната държава", той прави портрет на опозицията, която, ако можеше да се погледне в огледалото, би следвало немедлено да коригира своите действия, ако не иска да се озове на политическото дъно.

"Ако кажеш кое е лошото, трябва да кажеш и кое е доброто. Защото в един момент се получава така, че и най-доверените им анализатори започват да говорят, че Пеевски жъне успехи. И в един момент този черен пиар се превръща в реклама на този човек поради простия принцип, че няма лоша реклама.

Но като говорим за Пеевски, защо не кажем за влиянието на демократичната общност върху съдебната власт? Явно двойният аршин на тези хора не им дава възможност да прогледнат, че си правят политическо харакири. Те си правят схемата така - Борисов е пенсионер, той ще бъде наследен от Пеевски, а-у-у, колко е страшно това, елате при нас, уплашени маси!

"Като погледнем тези лидерчета, тези титани в ръстово и всякакво друго отношение какво виждаме? Привиждаме ли ги тези качества - на сила, на увереност? Ами няма ги. Борисов е последният политик, който спечели гигантско за България одобрение. И физически, и ментално изглеждаше доста солиден, решителен, спокоен, от което дойде и харизмата му. А Ивайло Мирчев, мон женерал, Асен Василев и Божанов, който все едно е бил изкаран от някое бюро, пълно с прашасали архиви, нямат никакъв шанс да станат народни трибуни.

При тях няма благородство, защото не можеш да наричаш един човек прасе. Доста ниска топка е това. Това блокира нормализацията на нашата политическа култура и партии като "Синя България", като хора от старото СДС и ОДС стоят малко в безтегловност, защото този тип политическа култура сега не им допада, тя не е за такива хора", категоричен е Росен Йорданов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com