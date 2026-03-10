Многоцелеви изтребители F-16 прелетяха над София

Български изтребители F-16 прелетяха днес над столицата София, привличайки вниманието на жители и гости на града.

Многоцелевите изтребители се издигнаха в небето не заради военна заплаха, а това бе част от учебно-тренировъчни полети на летище „Васил Левски“ в София.

Целта на полетите бе подготовка на летателния състав за изпълнение на задачи със заход за кацане на цивилни летища от територията на Република България. В рамките на деня екипажите осъществиха планова летателна дейност с ниско прелитане по единично и в двойка над гражданското летище в столицата, предаде БГНЕС.

От Министерство на отбраната информират, че полетите са изцяло за нуждите на българските Военновъздушни сили и не са свързани със събитията в Близкия Изток.

