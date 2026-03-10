Драма. Майката на Калушев живее в ужас

Нека да излезем от този ужас! Това е ужас за нас! Това коментира пред „България Днес“ Стела Димитрова-Майсторова по повод обрата покрай освобождаването на телата на загиналите под Околчица – на сина й Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев.

Миналия петък сутринта майката на Ники – Ралица Асенова, каза пред Нова тв, че близките искат да видят загиналите си роднини и те да бъдат освободени, за да могат да бъдат погребани. Почернените роднини анонсираха протест за този петък с още 6 искания за предоставяне на факти от разследването.

Часове по-късно от Окръжната прокуратура във Враца обявиха, че освобождават телата на Калушев, Златков и Макулев. Тогава медии съобщиха, че майката на Ники иска да се сбогува с него с будистки ритуал, а баща му бил против. Други информираха, че за Калушев се готви т.нар. небесно погребение, при което след кремация прахът му да бъде разпръснат.

„Пред погребение сме“, призна пред вестника пастрокът на Калушев – Николай Майсторов. Той не уточни от какво естество ще е поклонението. Но се разбра, че роднините на починалите под Околчица държат връзка помежду си за общи действия.

Междувременно стана ясно, че близките не желаят да получат труповете, без да има изготвени експертизи за времето и начина на смъртта с категорични факти и доказателства.



