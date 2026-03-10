Автобус пламна на пътя и блокира движението

Инцидент с горящ автобус затвори временно движението по главния път между Стара Загора и Казанлък тази сутрин. Сигналът за произшествието е подаден в 8:54 часа.

По първоначални данни, автобусът е собственост на Тракийския университет и е пътувал в посока към Казанлък, като се е запалил между мъглижките села Ягода и Тулово, предава БНТ.

Шофьорът е реагирал изключително бързо, след като усетил мирис на изгоряло в купето. Той е успял своевременно да отбие превозното средство встрани от пътното платно, което е позволило на всички пътници да слязат невредими.

На мястото веднага са изпратени два екипа на пожарната, които са поели гасенето на огъня. Към момента няма данни за пострадали хора, като щетите са само материални.

Движението в участъка остава спряно до пълното обезопасяване на трасето и приключване на работата на огнеборците. Пътна полиция регулира трафика и съветва шофьорите да използват обходни маршр

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com