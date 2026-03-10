Пролетта се колебае: Денят започва с мъгли, но слънцето надделява

Атмосферното налягане остава по-високо от обичайното за март, макар че през деня леко ще се понижи. Сутринта обаче ще напомни, че пролетта още се колебае – на места по поречията и в низините ще се задържат ниска облачност и мъгли, които ще направят началото на деня по-сиво и влажно, според прогнозата на НИМХ.

След това небето постепенно ще се отвори. Над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време, а над западните райони ще се появят само разкъсани воали от висока облачност. Вятърът ще духа от изток-североизток – слаб, а по източните райони временно до умерен. Температурите ще се изкачат до сравнително приятни за началото на март стойности – между 12 и 17 градуса, около 13° в София.

В планините денят ще е светъл и ясен, макар че над масивите на Западна България ще преминава висока облачност. Там обаче вятърът ще напомни, че зимата още не е напълно отстъпила – ще бъде умерен, а по високите части и силен от изток-югоизток. На 1200 метра температурата ще достигне около 6°, а на 2000 метра ще се задържи около минус 1°.

По Черноморието също ще преобладава слънце, макар че сутринта на места видимостта ще бъде намалена. Ще духа слаб до умерен източен вятър, а максималните температури ще останат по-ниски – между 8° и 10°. Морската вода е все още зимно студена – 6°–8°, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В столицата слънцето изгрява в 6:48 и залязва в 18:27. Денят вече трае 11 часа и 39 минути – сигурен знак, че пролетта бавно, но уверено печели битката със зимата. Луната изгрява в 1:06 и залязва в 9:44, като се намира само ден преди последната си четвърт.

