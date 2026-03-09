Слънце, но с капан от мъгла

Денят на 9 март започва под знака на стабилна атмосфера – атмосферното налягане е значително по-високо от обичайното за сезона и почти няма да се промени през деня. Времето ще изглежда спокойно и светло, но сутринта на много места ще започне с познатия мартенски капан – мъгли и ниска облачност в низините и около водните басейни.

След като мъглата постепенно се разсее, над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен източен вятър, който няма да носи съществени промени. Максималните температури ще се движат между 10° и 15°, а в София термометрите ще спрат около 12 градуса.

В планините денят също ще бъде предимно слънчев, но там вятърът ще напомня, че зимата още не е напълно отстъпила. По високите части ще духа умерен, на моменти силен вятър от изток-югоизток. Температурите ще останат зимни – около 4° на 1200 метра и около минус 2° на 2000 метра.

По Черноморието също ще има слънчеви часове, но сутринта на места ще се образува мъгла или ниска облачност. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Дневните температури ще достигнат едва 8°–9°. Морската вода остава студена – между 6° и 8°, а вълнението ще бъде около 2–3 бала.

В София слънцето изгрява в 6:49 ч. и залязва в 18:26 ч., което дава на деня вече 11 часа и 37 минути светлина. Луната залязва в 9:09 ч. и изгрява малко след полунощ – в 0:02 ч. Тя е два дни преди последна четвърт, според дежурия синоптик на НИМХ Христо Христов.

