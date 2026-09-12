Наш култов хотелиер със скандални думи за морето ни и Гърция
Остър анализ на родните ни летен бизнес
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Остър анализ на родните ни летен бизнес
Морето остава топло
Германците идват по-рано и остават по-дълго, а част от туристическия данък ще отива за повече полети, реклама и събития
Времето през септември е относително хубаво
„Това ще промени изцяло начина, по който функционира сезонът“, заяви министърът на туризма
Според един от последните изчислителни сценарии на европейския модел се очертава зона с потенциално много значителни валежи
Нови авиолинии, повече пари от туристическия данък за реклама и транспорт и реформа на курортите са сред мерките на Министерството на туризма
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
Кратко захлаждане ще прекъсне жегата, но след него температурите отново тръгват нагоре
Слънцето ще пече почти навсякъде, а в края на седмицата температурите ще тръгнат надолу
В петък ще остане ветровито, с променлива облачност
При един търговец оборотът скочил с 400% веднага след появата на данъчните, а глобите вече надхвърлят 3 млн. евро
Избухнал е малко след 5 часа сутринта в заведение на ул. „Черно море“, летовници от близките хотели са евакуирани
Вечерта идат бури
Течението от района на Крим се движи от север на юг, а все по-масовото използване на безпилотни апарати може да увеличи находките по плажовете ни
Драматичен следобед в западната част на страната
Нови линии от Германия, десетки хиляди допълнителни места и около 250 полета могат да засилят сезона във Варна и Бургас
Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., а полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май
Шофьор от Русе паркирал автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен
Европа най-сетне ще види валежи