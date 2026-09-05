Илин Димитров връща ключов пазар и удължава сезона с нов модел

Летният туристически сезон започна трудно, но България успя да навакса голяма част от изоставането и може да приключи близо до резултатите от миналата година. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю за бТВ. По думите му за 2027 г. се очаква 25-30% ръст на германските туристи, като вече са договорени около 150-160 хил. нови самолетни седалки. Ако хубавото време се задържи, отклонението спрямо миналогодишния сезон може да бъде около 2%.

Септември още може да добави към сезона

Димитров подчерта, че окончателната равносметка още е рано да бъде правена, защото активният сезон продължава. „Времето е прекрасно, морето е хубаво и чисто, има интерес, спокойно е, а цените са добри. Нека се насладим на един хубав септември, а финалната равносметка ще можем да направим през октомври“, заяви министърът.

Според него обективната картина показва по-слаби май и юни, последвани от стабилизиране през следващите месеци. „Ако времето остане благоприятно, съм оптимист, че резултатите ще бъдат сходни с миналогодишните - с отклонение от около 2%“, посочи Димитров.

Тежък старт след загубата на 200 хил. седалки

Министърът отново свърза трудното начало с отстъплението на германския пазар. Според него причината е управленска грешка на предишния редовен кабинет, след като през октомври 2025 г. два големи играча са влезли в конфликт и не е бил намерен механизъм за компенсация.

„Загубихме около 200 хиляди самолетни седалки и затова май и юни бяха по-слаби. Впоследствие браншът и правителството успяха да наваксат този спад“, заяви Димитров. Именно възстановяването през следващите месеци му дава основание да очаква сезон, близък до миналогодишния.

Германия се връща с 150-160 хил. нови седалки

Най-силната новина за 2027 г. според Димитров е завръщането на германския турист. След поредица от срещи за следващия сезон вече са договорени около 150-160 хил. нови самолетни седалки, като министърът очаква броят им да продължи да расте.

„Очакваме не просто завръщане, а достигане на нива, близки до тези от 2019 година, преди COVID. Спрямо тази година очакваме двуцифрен ръст от около 25-30%“, обясни той.

Това е по-висока прогноза от първоначално посочените параметри и според министъра ще промени картината за следващия летен сезон.

Защо германският турист е толкова важен

Германският пазар има значение не само заради броя на туристите. Германците традиционно идват по-рано, остават до по-късно, а чартърните програми обичайно са за престой от поне седем дни.

„Когато хотелите отворят по-рано, те могат да предложат добри условия и на български, и на румънски туристи. Така комплексите започват работа по-рано, хотелите се запълват и сезонът започва с по-добро темпо“, подчерта Димитров.

По този начин възстановяването на чартърите от Германия има значение и за други пазари, защото позволява на хотелите да започнат работа още в по-ранната част на сезона.

Разумните цени печелят, спекулата губи

Димитров коментира и ценовата политика по Черноморието. По думите му там, където увеличението на цените е било разумно, резултатите са добри. Обектите, които са опитали да заложат на прекомерно поскъпване, не са постигнали същия ефект.

Министърът открои като силна страна на България широкия ценови диапазон на туристическите услуги - от нискобюджетни предложения до висококатегорийни хотели и комплекси. Именно този избор позволява страната да работи с различни групи туристи и пазари.

Краткосрочните наеми влизат в общата система

Сред подготвяните промени е нов режим за туристическия данък и краткосрочните наеми. „Данъкът трябва да е един и да се плаща от всички“, заяви Димитров.

Основният софтуер за отчитане на нощувките ще бъде променен, като към него ще бъдат включени и апартаментите, предлагани чрез платформи като Booking и Airbnb. Така държавата ще разполага с по-ясна информация кой предлага туристическо настаняване, къде работи и какви услуги предоставя.

„Ние не се борим с краткосрочните наеми, но нека всички спазват правилата“, подчерта министърът. Според него целта е секторът да бъде изсветлен, без да се ограничава този тип туристическа услуга.

Половината туристически данък обратно за полети и реклама

Димитров уточни, че промяната не е насочена единствено към по-висока събираемост. Идеята е част от приходите да се връщат директно в развитието на туризма.

„Искаме половината от туристическия данък да се използва за реклама и авиосвързаност. Реклама без добра свързаност и повече полети не дава необходимия ефект“, заяви той.

Така повече средства трябва да се насочат едновременно към популяризирането на България и към реалната възможност туристите да достигнат по-лесно до страната.

Общините ще решават за фестивали и концерти

Предвижда се и децентрализация на част от решенията. Общините заедно с местните общности ще могат да определят за какво да бъдат използвани средствата - например за фестивали, концерти и други събития.

Особеният акцент ще бъде върху периферията на активния летен сезон - май, юни и септември. Целта е чрез повече събития в тези месеци да се привлекат допълнителни туристи и хотелите да работят по-дълго.

Това допълва политиката за повече чартъри и по-дълъг престой, която туристическият бранш определя като един от основните приоритети.

„Евровизия“ като витрина за България

Димитров вижда възможност и в „Евровизия“ България да получи силна международна реклама. Според него подобно събитие може да покаже страната пред огромна чуждестранна аудитория и да генерира множество положителни послания отвъд самия музикален конкурс.

„Евровизия е шанс да покажем колко хубава е нашата страна. Да покажем хиляди позитивни послания чрез журналистите, травълвлогъри и инфлуенсъри“, заяви министърът.