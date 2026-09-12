Илин Димитров връща ключов пазар и удължава сезона с нов модел
Германците идват по-рано и остават по-дълго, а част от туристическия данък ще отива за повече полети, реклама и събития
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Германците идват по-рано и остават по-дълго, а част от туристическия данък ще отива за повече полети, реклама и събития
Държавата, общините и летищата подготвят общ механизъм за нови линии, реклама и повече чуждестранни гости
Първи липсата на туристи усещат таксиметровите шофьори
Министърът обяви преговори с авиокомпании, след като пазарът се срина от около 700 000 гости преди пандемията до малко над 300 000 тази година
Спирането на чартърни полети от Германия удря Варна, Бургас и големите курорти в началото на ключовия летен сезон
Заместник-министърът на туризма ще работи за по-добра въздушна свързаност, натоварване на Летище Пловдив и връщане на круизните компании
Компанията ще предлага специални чартърни полети за футболни отбори и фенове, пътуващи за Световното първенство по футбол
На практика Пампорово е най-близкият зимен курорт до Румъния
Само 88 са полетите, изпълнени от летище София по чартърни дестинации през февруари
Нови чартърни полети тръгват през пролетта за Италия. С тях едноседмичната почивка с включен полет, трансфери, нощувки в 4-звезден хотел, закуски и ве...