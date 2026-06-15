Илин Димитров започва битка за германските туристи и новите чартъри

България започва преговори с авиокомпании за нови чартърни програми в опит да спре острия спад на германския туристически пазар. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в Свети Влас, където пристигна за откриването на конференцията „Изживей България 2026“.

По думите му проблемът вече не е липса на интерес към страната, а липса на достатъчно транспорт. Преди пандемията България е посрещала около 700 000 германски туристи годишно, докато тази година очакванията са за малко повече от 300 000.

Германският пазар е в свободно падане

Министърът постави германския пазар като една от най-важните задачи пред държавата и туристическия бизнес. Според него България трябва да направи всичко възможно, за да върне един от структуроопределящите пазари за морския туризъм, защото загубата му вече се вижда пряко в курортите.

„Нашата задача е да се опитаме максимално да вдигнем на крака германския пазар, а това става чрез намиране на адекватен транспорт. Работим активно по темата. Започваме преговори за чартърни програми с авиопревозвачи“, заяви Димитров.

По думите му целта е още през следващата година България да има по-силен сезон от Германия. „Длъжни сме да направим всичко възможно, така че следващата година да имаме един силен пазар“, каза министърът.

Слънчев бряг е готов, но германците ги няма

Димитров обясни, че спадът не се дължи на липса на привлекателност на България като туристическа дестинация. Според него основният проблем е в разместванията и конфликтите между ключови участници на пазара, които са довели до недостиг на транспорт и по-малко туристи.

„Няколко от големите играчи не се разбираха и резултатът е един много сериозен спад на германския пазар у нас. Независимо дали става въпрос за финансови или личностни конфликти между компании, резултатът е налице - нямаме достатъчно транспорт“, посочи той.

Министърът даде и най-видимия пример - Черноморието. „Ако сега виждате Слънчев бряг прекрасен, зелен и чист, но по-празен, това е и поради липсата на германски туристи“, коментира Димитров.

Спад от 700 000 до малко над 300 000 гости

Данните показват колко сериозен е ударът. Преди пандемията България е приемала около 700 000 германски туристи годишно. През настоящата година очакванията са броят им да бъде малко над 300 000, което означава повече от двойно свиване на един от най-важните пазари за страната.

„Виждате какъв огромен спад има на един структуроопределящ пазар. В момента трябва да спрем туристическото мълчание, да спрем свободното падане и да се опитаме да се изтласкаме от дъното“, каза министърът.

Този спад не засяга само големите хотели. По-малкото германски туристи означават по-ниска заетост, по-малко обороти за ресторанти, транспортни фирми, екскурзоводи, малки магазини и сезонни работници. Затова темата за чартърите е не просто логистична, а икономическа за целия туристически сектор по Черноморието.

Германските туроператори чакат знак от държавата

Според Димитров германските туроператори очакват България да покаже, че стои зад собствения си туристически продукт. Това означава държавата да не оставя въздушната свързаност само на пазара, а да участва чрез гаранции, обезпечения и механизми за споделяне на риска.

„Германските туроператори очакват от българската държава да покаже интерес и да застане зад българския туристически продукт. Изключително важно е да се работи с авиопревозвачите“, заяви министърът.

По думите му това минава през държавни гаранции, програми за обезпечения и покриване на риска на полетите. Именно този тип подкрепа може да убеди авиокомпаниите и туроператорите да планират повече капацитет към българските летища.

Фонд за авиосвързаност, а не кампанийни решения

Министърът посочи, че в България вече има един действащ и един подготвян фонд за авиационна свързаност по Черноморието. Според него обаче това не е достатъчно. Необходим е по-мащабен, общ механизъм с участието на държавата, общините и туристическия бизнес.

„Иска ми се да видя един обединен сектор, в който общините, министерството и бизнесът успяват да създадат работещ фонд, който да подпомага авиопревозвачите“, коментира Димитров.

Той подчерта, че подобни механизми не са изключение в Европа, а част от нормалната политика за подкрепа на туризма. „Всяка европейска държава разполага с подобен механизъм. България - не“, заяви министърът.

Връщане към мярката от ковид кризата

Една от възможностите е възстановяване на схеми за стимулиране на авиокомпаниите чрез подкрепа за заетите места в самолетите. Такава мярка е била въведена по време на ковид кризата, а в много държави от ЕС подобни инструменти са били трансформирани в постоянни фондове за подкрепа на туризма.

„Това е един от начините. Мярката беше въведена по време на ковид кризата и в много държави от ЕС се трансформира в постоянни фондове за подкрепа на туризма“, обясни Димитров.

Предстои по време на конференцията „Изживей България 2026“ да бъдат обсъдени финансовите параметри на такава програма. Министерството на туризма вече работи с черноморските общини за използване на средства от фондовете за авиосвързаност, летищните оператори и държавния бюджет.

Големият залог е сезон 2027

Новите преговори с авиокомпаниите трябва да започнат достатъчно рано, защото германският туристически пазар се планира месеци напред. Ако България закъснее, следващият сезон отново може да бъде посрещнат с подредени курорти, но с недостатъчно гости. Това е риск, който министърът ясно очертава - не може да има силен германски пазар без сигурни полети, чартъри и партньорство с туроператорите.

За България възстановяването на германските туристи е тест дали държавата и бизнесът могат да действат заедно. Курортите вече имат база, легла, обслужване и продукт. Липсва обаче въздушният мост, който да върне германските гости в мащаба отпреди кризите. Ако той не бъде възстановен, спадът няма да остане статистика - ще се вижда по празните стаи, по слабите обороти и по все по-трудното оцеляване на сезонния бизнес.

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