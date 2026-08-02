Най-добрите дестинации за улична храна. 3 са в Гърция, изненада с първото място

Когато става дума за улична храна, повечето хора си представят автентичния бан ми във Виетнам, пикантните такоси в Мексико или хрупкавата пица ал тальо в Италия. Любителите на кулинарните приключения често пътуват до далечни кътчета на света, за да опитат бързи и удобни специалитети - от месо на пръчици до местни класики. Ново изследване на Radical Storage обаче поднася истинска изненада: Европа оглавява класацията за най-добрите дестинации за улична храна в света, а на самия връх стъпва Париж.

Проучването анализира 6 897 търговци (включително сергии, камиони за храна и ресторанти, предлагащи традиционни ястия) в 100-те най-посещавани града на планетата. За да се определи крайното класиране, са взети предвид няколко ключови фактора:

Гъстота на търговците на квадратен километър (с най-голяма тежест от 30%);

Дял на достъпните по цена места (20%);

Качество и разнообразие - средна оценка, брой места с над четири звезди, разнообразие на кухни, както и наличието на вегетариански, вегански и безглутенови опции (по 10% за всеки).

Френската столица грабва първото място с общ резултат от 7,2 от 10 точки. В Париж са анализирани 401 места за хранене, като впечатляващите 69,1% от тях разполагат с оценка от четири или повече звезди, а гъстотата на предлагане достига 3,82 търговци на квадратен километър.

Веднага след Париж се нареждат две гръцки дестинации. Атина заема второто място с 6,9 точки благодарение на забележителното си разнообразие от 29 вида кухни и още по-висока гъстота - 4,21 търговци на кв. км. Трети е Солун с 6,1 точки, където 77,1% от кулинарните предложения са определени като изключително бюджетни.

Интересни първенци има и в други категории. Гръцкият остров Родос се отличава като градът с най-високо оценена улична храна в света (82% от продавачите са с над 4 звезди), докато Лондон е абсолютен лидер по кулинарно разнообразие, предлагайки специалитети от 39 различни световни кухни. Престижният Топ 10 на най-добрите градове за улична храна се допълва от Барселона, Рим, Ханой, Будапеща и Амстердам.

Топ 10 на най-добрите дестинации в света за улична храна:

Париж, Франция

Атина, Гърция

Солун, Гърция

Барселона, Испания

Лондон, Великобритания

Родос, Гърция

Рим, Италия

Ханой, Виетнам

Будапеща, Унгария

Амстердам, Нидерландия