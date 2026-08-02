Сашо Кадиев разкри големия си страх

Любимецът на цяла България Сашо Кадиев отново предизвика смях в мрежата. Актьорът и водещ сподели забавно клипче онлайн, което събра десетки хиляди гледания и множество коментари.

Във видеото той и бременната му съпруга Ивелина пътуват с кола, когато тя посяга да погали съпруга си по лицето. Вместо да се усмихне, Кадиев подскача от изненада и стряска бъдещата майка, която недоумява какво се е случило.

Тогава актьорът неочаквано признава: "Просто ме е страх от бременна жена". Думите му предизвикват смях у Ивелина а под видеото синът на Катето Евро пита: "Мамита, бъдете честни: колко страшни бяхте за мъжете си? И с какво ги побъркахте най-много?"

Сашо и Ивелина съобщиха в края на май, че очакват първото си общо дете. Оттогава двамата често показват моменти от подготовката за появата на бебето, а Ивелина неведнъж е споделяла, че близките ѝ я глезят и не ѝ позволяват да се натоварва с домакинска работа.