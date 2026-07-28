Кристина Димитрова призна за "Черешката на тортата"

Кристина Димитрова проговори за "Черешката на тортата".

Зрители определиха менюто ѝ като "ретро", а други се запитаха защо не е поканила гостите в дома си. Изпълнителката реши подробно да обясни решенията си.

Димитрова признава, че дори не е гледала епизода, тъй като веднага след снимките заминала за любимата си Валенсия. Въпреки това до нея достигнали многобройните реакции на зрители и приятели.

"Прочетох много от вашите коментари – и хубавите, и критичните. Благодаря за всички! Това означава, че предаването не ви е оставило безразлични", споделя певицата.

Тя припомня, че задачата на шеф Иван Манчев е била участниците да пресъздадат вкусовете на своето детство. Именно затова е избрала меню с шопска салата, боб с лютеница, пържени кюфтета, пържени картофи с мас и копривена каша.

"Не исках модерно меню. В предишните ми две участия имаше съвременни ястия, а този път исках да подаря истински детски спомен. Това не беше просто вечеря, а ароматът на дома и вкусът на безгрижните години", обяснява изпълнителката.

Певицата отговаря и на коментарите защо не е отворила вратите на дома си за своите гости. По думите ѝ в предишните си участия вече е снимала както в жилището си, така и във вилата на семейството, затова този път е предпочела артистична локация. Тя признава, че се е изненадала от забележката на Крисия по темата.

Димитрова не пропуска да благодари и на своя партньор Васко, който ѝ е помогнал в кухнята по време на снимките.

"Идеята беше да покажа част от ежедневието ни и че той се справя много по-добре с готвенето от мен. Благодарна съм на съдбата, че имам такъв човек до себе си", пише още певицата.

В края на посланието си тя благодари на всички участници в предаването и поздравява почитателите си от слънчева Валенсия, като ги призовава понякога да се връщат към най-хубавите вкусове от детството си.