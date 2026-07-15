Голямо щастие за Васко Василев

Голямо щастие за световноизвестния цигулар Васко Василев.

Най-малката му сестра Виви сключи брак с дългогодишния си партньор Лукас Кампара на романтична церемония в Австрия, пише сайтът edna.bg.

Церемонията е преминала в тесен семеен кръг с роднини и близки приятели. Сред гостите са били и другите две сестри на прочутия музикант – Вероника и Виктория. Част от присъстващите са пристигнали от България, а други – от Бразилия, откъдето е родом младоженецът.

Един от най-емоционалните моменти по време на празника е била специалната музикална програма, в която участие са взели самият Васко Василев, младоженците и техни близки. Така сватбеният ден се е превърнал не само в семеен празник, но и в истинско музикално преживяване.

Само преди дни Васко Василев беше в България за два концерта. Първо излезе на сцената на Античния театър в Пловдив в рамките на фестивала Opera Open, а след това изнесе и специален концерт по покана на частен клуб.

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