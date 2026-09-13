Васко Василев разкри семейна тайна, свързана с Иван Вазов
Виртуозът разказа историята за първи път пред Лора Крумова
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Виртуозът разказа историята за първи път пред Лора Крумова
Емоционален момент за световноизвестния цигулар
Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев предлагат три различни пътя за десницата до 2030 г.
Този път исках по-интимно преживяване с публиката, обясни топ цигуларят
От 28 август до 6 септември Созопол ще бъде сцена на най-доброто от съвременното българско кино и театър
Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира промоционална кампания, която ще продължи до 30 септември 2025 г. включително и предоставя шанс за 50 дв...
Пресъздава всички градове, в които е бил цигуларят
Предстои грандиозен концерт в зала 1 на НДК
На престижната сцена се качиха и солисти от британската кралска опера Ковънт Гардън
Виртуозният българин имаше концерт в Лондон
Цигуларят ще бъде концертмайстор на оркестъра в Уестминстърското абатство
Какво е отношението на някои бивши и настоящи лидери към музиката?
Не издържах изпит по история на КПСС
Примата се включва в нов проект
Премиум дебитната карта Mastercard, издадена от Първа инвестиционна банка, е олицетворение на непреходната класика
Виртуозът излиза на сцената в Народния театър с младата певица Керана
Достатъчно живяхме по този начин
„Зимата“ на Вивалди прозвуча на 2525 м. надморска височина в изпълнение на цигулка Калкани от 1714 г.
Световният цигулар ще се качи на сцената на зала 1 догодина
Световният цигулар плава край Канарските острови