Виртуозът Васко Василев с 4 концерта в НДК

Виртуозният цигулар поредни концерта в София. Те ще се състоят на 2, 3, 4 и 5 декември в Националния дворец на културата.

„Този път исках по-интимно преживяване с публиката. Залата е по-малка, а програмите ще са различни, за да може хората да избират", обясни Васко Василев. По думите му концертите в НДК ще обхванат както камерни класически програми, така и етно и фламенко проекти.

Част от декемврийската програма ще бъде дуо формат с фламенко китариста Карлос, с когото Василев работи от няколко години. „Ще започнем само двамата, после ще има и чисто класическа програма. Това е нещо, което отдавна исках да направя", посочи цигуларят.

Цигуларят подчерта, че за него експериментът е необходимост. „Музиката се променя, публиката се променя. Винаги търся нещо ново, особено когато става дума за България", заяви Василев.

Освен концертите в София, през лятото той отново ще излезе на сцената на Античния театър в Пловдив. „Това е място с атмосфера, каквато няма никъде другаде по света", каза още музикантът.

