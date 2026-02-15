Историческо признание за актрисата Мишел Йео в Холивуд

Носителката на „Оскар“ Мишел Йео ще бъде удостоена със звезда на Холивудската алея на славата, съобщи официалният сайт на емблематичната атракция. Отличието ще бъде под номер 2836 и ще бъде открито на церемония на 18 февруари.

Сред специалните гости на събитието се очакват режисьорите Джон Чу и Анг Лий, работили със звездата в различни етапи от кариерата ѝ. От Холивудска търговска камара подчертаха, че признанието е жест към артист с дългогодишно и новаторско присъствие в киното.

„Холивудската търговска камара с гордост приветства актрисата Мишел Йео на Алеята на славата. Нейният изключителен талант, изящество и новаторска кариера оставиха траен отпечатък в развлекателната индустрия. Звездата ѝ е признание към пионер, чиято работа продължава да вдъхновява публика по целия свят“, заяви продуцентът на церемониите Ана Мартинес.

Родената в Малайзия актриса се утвърди като международна звезда, която десетилетия наред разбива стереотипи и разширява границите за азиатските артисти в Холивуд. През 2023 г. тя влезе в историята като първата азиатска актриса, отличена с награда Оскар за главна женска роля - за участието си във Всичко навсякъде наведнъж.

Сред емблематичните ѝ филми са „Тигър и дракон“, „Мемоарите на една гейша“, „Луди богати азиатци“, „Пазители на Галактиката Vol. 2“ и „Шан-Чи и легендата за десетте пръстена“. Тя участва и в продукцията „Злосторница“ и нейното продължение.

Освен звездата в Холивуд, Йео ще бъде удостоена и с почетна „Златна мечка“ на Берлинале, което затвърждава международното признание за нейния принос към световното кино.

