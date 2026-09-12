Историческо признание за актрисата Мишел Йео в Холивуд
Първата азиатка с „Оскар“ за главна роля вече има своя звезда
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Първата азиатка с „Оскар“ за главна роля вече има своя звезда
С чувство за хумор тя показа звезда с името DESI по време на турнето си в САЩ
Кастът е с добре познати актьори
Американският актьор Кристофър Денис бе намерен мъртъв в контейнер за боклук. 20 г. в костюма на Супермен забавлява туристите и минувачите на Алеята н...
Джулия Робъртс и Крис Хемсуърт са сред избраните
Уникален подарък за Коледа получи Куентин Тарантино. Прочутият режисьор беше удостоен със звезда на холивудската Алея на славата. Звездното събитие...
Прочутият актьор Даниел Радклиф получи своя „звезда" в холивудската Алея на Славата. Британецът, прочул се в ролята на Хари Потър, участва в кратка це...
Лос Анджелис. Актрисата Сали Фийлд се сдоби със звезда на Холивудската алея на славата. Тя е под №2524 на лъскавия булевард в Лос Анджелис. 67-годишн...
Лос Анджелис. Орландо Блум се сдоби със звезда на Алеята на славата в Холивуд. 37-годишният актьор, известен с ролята си на Леголас във фентъзи сагата...
София. Алея на славата да се направи в столицата, предложи кметът на София Йорданка Фандъкова. Идеята е по този начин да се почетат големите имена на...