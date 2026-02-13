Защо е сама в райското кътче

Диляна Попова е решила да отдъхне далеч от родината и сред възможно най-красивата природа на планетата - Галапагоски острови.

Тя е отбелязала, че се намира в Еквадор.

„Имах нужда точно от такова преживяване.“

Моделът и актриса, която рядко говори излишно, този път остави кадрите да разказват. Тюркоазени води, сурова вулканична земя, диви плажове и онова усещане за край на света, където човек остава сам със себе си – и изненадващо спокоен.

Галапагос не е място за лукс в класическия смисъл. Това е територия на игуани, морски лъвове и костенурки, на пейзажи, които изглеждат като от друга планета. Именно тук Чарлз Дарвин оформя идеите си за еволюцията. Днес островите са защитен природен резерват и символ на връщане към първичното.

Попова е отбелязала и туристическата компания, с която пътува, но акцентът не е върху маршрута, а върху преживяването. А фактът, че повечето кадри са селфи, вероятно означава, че наистина е имала нужда от почивка насаме със себе си.

