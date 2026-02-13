Пазител на ключа! Голямо признание за Мариан Бачев (СНИМКИ)

Министърът на културата Мариан Бачев бе отличен днес от председателя на Съюза на народните читалища проф. д-р Николай Дойнов със специалния символ „Пазител на ключа“ - за принос към читалищната дейност. Тържествената церемония се състоя в галерия „Средец“ на Министерството на културата и бе посветена на 170 години общонародно читалищно дело, както и на 115-годишнината от основаването на Съюза на народните читалища.

„Ние сме тук да подкрепим институцията "Министерство на културата“, институцията „министър на културата“. В една епоха, в която всеки е срещу всеки, читалищата не са „против“, а са „за“. Казвам го съвсем отговорно, защото си даваме сметка за труда, който се извършва в тази сграда“, каза професор Дойнов в началото на церемонията. Той посочи, че от всички министри, с които е работил, само един е поискал увеличение от 25% на стандарта за една субсидирана читалищна бройка и това е Мариан Бачев.

„Ние високо оценяваме това негово разбиране за същността на нашата работа“, категоричен бе проф. Дойнов. Той изтъкна, че министър Мариан Бачев е спомогнал изключително много и за утвърждаване на идеята за 170-годишнината на народните читалища, чието честване се предвижда да има своята кулминация през месец октомври.

„Опитват се да ни опонират, че читалището не било ключ, било врата. На което аз казвам, че читалището е ключ, защото ключът можеш да го закачиш на една верижка и да го носиш до сърцето си. Затова и днес нашият знак към делото на Мариан Бачев и това, че в една много трудна ситуация той успя да защити читалищното дело, е да му връчим този малък символ – това е ключът, посветен на нашия голям юбилей – „Пазител на ключа“. Казахме, че читалището са ключът, следователно Мариан Бачев е пазител на читалищата“ – с тези думи проф. Дойнов връчи отличието на министър Бачев.

Министър Бачев благодари за признанието, както и за това, че проф. Дойнов и екипа му са разпознали това, което той и екипът на Министерството са направили в помощ на читалищата чрез своите програми. „Дълбоко вярвам в смисъла на това, което носят със себе си читалищата. Те се появяват през Възраждането, за да стигнат до ден-днешен при нас като три страни за духовна и социална ангажираност, където млади и стари в центъра на всяко едно населено място могат да се съберат и да общуват заедно. Мисля, че общуването на живо доби още по-голяма стойност чрез изкуството. Тази награда е особено специална за мен. И преди да бъда министър на културата, съм работил с много читалища и знам колко е важно този ключ да бъде не само ключ към опазването на една културна същност. Вярвайте ми, той ще бъде на видно място в своя дом“, сподели министърът на културата.

От името на Върховния читалищен съвет на Съюза на народните читалища проф. Дойнов му връчи и статуетката „Пазител на ключа“, за да напомня тя на своя носител, че читалищата имат чувство за чест и мъжка дума в същността си.

Сред гостите на официалната церемония в галерия „Средец“ на Министерството на културата бяха: актьорите проф. Ивайло Г. Ганев, председател на Обществения съвет на Съюза на народните читалища, Чавдар Гергов, председател на Нарочно читалище „Св. св. Кирил и Методий - 1924“ в София, както и Петър Райжеков, председател на Народно читалище „Славянска беседа - 1880“ в София; Анита Тарасевич, писател, журналист и главен редактор на „Читалищен вестник“ – вестника на народните читалища; Силвия Стоянова - оперативен секретар на Съюза на народните читалища.

Участниците в церемонията по награждаването се насладиха на специалната изненада - три прекрасни изпълнения на Фолклорна формация „Ручей“ към Народно читалище „Неофит Бозвели-1928“ в София. В състава на формацията бяха Веска Наджакова, Борислава Паришева и Спас Иванов.

