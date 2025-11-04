Бачев с голяма новина от Копенхаген! Помагаме на Украйна да спаси наследството си

България има готовност да предостави експертна подкрепа на Украйна са опазване на културното й наследство, включително чрез сътрудничество в областта на подводното културно наследство в Черно море – в светлината на очакваното съвсем скорошно потвърждаване на статута на Центъра за подводна археология в Созопол като институт от категория 2 на ЮНЕСКО. Това съобщи министърът на културата Мариан Бачев, който заедно със заместника си доц. д-р Тодор Чобанов участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт (формат „Култура“), провело се на 3 и 4 ноември 2025 г. в Копенхаген.

Министрите на културата обсъдиха опазването на културното наследство на Украйна, защитата на надеждната информация в дигиталната ера и визията за бъдещото европейско културно съдържание.

В рамките на пленарната дискусия и последвалото обобщение българското предложение за задълбочаване на сътрудничеството с Украйна в областта на опазването на подводното културно наследство в Черноморския басейн бе изведено сред най-съществените акценти от приноса на държавите участнички.

По време на обсъжданията на визията на Европа за европейското съдържание стана ясно, че България подкрепя усилията за укрепване на европейското информационно и медийно пространство. Акцент бе поставен върху необходимостта от повишаване на медийната и цифровата грамотност, отговорност и прозрачност на онлайн платформите, както и ясно обозначаване на синтетично съдържание, създадено чрез изкуствен интелект.

България приветства и започването на дискусия за изграждане на общоевропейска визия за културно съдържание, основана на културно и езиково многообразие, споделени ценности и равен достъп, съобщи министерство на културата.

Страната ни се присъедини към Декларацията относно културата и медиите като гаранция за европейските демокрации, която утвърждава ролята на културата и свободните медии като основа на демократичните ценности на Европейския съюз.

По време на двудневното събитие министър Бачев и зам.-министър Чобанов проведоха и двустранна среща със заместник министър-председателя и министър на културата на Украйна, г-жа Тетяна Бережна, по време на която двамата обсъдиха конкретни области и начини за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни, най-вече в областта на опазването на подводното културно наследство.

Снимки: Патрик Браун

