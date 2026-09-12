Милошев отсече: „Бояна“ остава киноцентър, 83 проекта получават парите си
Министърът защити филмовата инфраструктура, гарантира финансирането на Културния календар и отвори пътя към нов модел за 2027 г.
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Министърът защити филмовата инфраструктура, гарантира финансирането на Културния календар и отвори пътя към нов модел за 2027 г.
7 години такава няма, казва той
Посети Центъра за подводна археология, който влезе в ЮНЕСКО и откри Аполония
Властта и филмовата общност седнаха на една маса
Министърът на културата и проф. Бар-Зоар правят мегапродукция за спасените евреи
Пусна уникална снимка
Той разкри опасността от фалит
Творците видяха спасение в продуцентския му нюх
Прави екип от ведомството, който ще установи щетите от градушката
Министърът на културата откри изложбата „Слово и памет“ по повод юбилея на Националния литературен музей
Не министърът, творците създават културата, казва председателят на Съюза на народните читалища
Нашата задача е заедно да напишем симфонията на нашия живот, заяви министърът на културата
Раздават 1 милион евро за честванията за Априлското въстание
Пари има, но се разпределят по абсурден начин, каза Найден Тодоров
Категорично няма да закриваме държавни културни институти, каза министърът на културата
Маестро Найден Тодоров издигна културата и културното наследство на пиедестал
Голямо облекчение за туристите
Центърът за подводна археология в Созопол официално ще бъде обявен за Институт за подводно наследство
Министърът на културата участва в в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт в Копенхаген
Родители излязоха в подкрепа на Театрална работилница „Аркадия Фюжън Арт“