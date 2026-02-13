Мариан Бачев с ключово решение за Двореца в Балчик

Ключово решение за Двореца в Балчик и ботаническата градина на Софийския университет в китното морско градче обяви днес министърът на културата Мариан Бачев във фесбук профила си. Днес, 13 февруари, петък, Софийски университет "Св.Климент Охридски" и Министерство на културата, подписвайки споразумение, обединяват усилията си за развитието и съхранението на архитектурно-парковия комплекс „Двореца“ – Балчик - културна ценност с категория „национално значение”, и Университетската ботаническа градина в Балчик, която е защитена територия! - написа Бачев.

Министърът обясни, че за посетителите това означава вход с ЕДИН БИЛЕТ ЗА ДВАТА ОБЕКТА – значима стъпка, постигната след БЛИЗО 20 ГОДИНИ безрезултатни усилия.

Не по-малко важно е, че създаваме условия за провеждане на научно-изследователска, образователна и културна дейност, както и организиране на културни, образователни и научни прояви, каза Бачев.

Очакваме това да даде импулс и за устойчив културен туризъм, който допълнително да стимулира икономическото развитие на региона. Благодаря на всички колеги, които допринесоха за този резултат! - заключи министърът на културата.

