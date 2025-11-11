Мариан Бачев със специална награда за Йорданка Христова

Министърът на културата Мариан Бачев връчи на кратка официална церемония в Министерството на културата днес отличията на обичаната певица Йорданка Христова и на генералния директор на БТА Кирил Вълчев. Двамата бяха сред наградените с най-високото отличие на Министерството на културата „Златен век“ по случай 1 ноември, Деня на народните будители.

„Изключително съм щастлив, че днешната среща открива нови възможности за културен обмен. И е особено символично, че именно в Деня на Свети Мина - покровител на семейството и на пътуващите - отличаваме двама души за тяхната духовност и отдаденост: г-н Кирил Вълчев, който по света създава общности с чувство за принадлежност, и г-жа Йорданка Христова, чиято музика и присъствие вече десетилетия са ориентир и опора за поколения българи. Събираме се в седмицата, в която отбелязваме Деня на народните будители – ден, който ни напомня, че всеки от нас носи искрата на знанието, културата и стремежа към просперитет. Културата изгражда облика на нацията и прави нейните хора значими“. С тези думи министърът на културата Мариан Бачев се обърна към двамата лауреати на отличията „Златен век - огърлие“ и „Златен век - печат на Цар Симеон Велики - златен“ - Йорданка Христова и Кирил Вълчев.

Малко преди церемонията Кирил Вълчев сподели впечатления от Седмицата на българската култура и Деня на бесарабските българи в Одеса и Одеска област, на които той и заместник-министър Ашот Казарян присъстваха. Г-н Вълчев подчерта, че българската общност там би приела с огромна радост концерт на Йорданка Христова. Съобщи още, че предстои издаването на специален брой на списание „ЛИК“ на БТА, посветен на обичаната певица.

„Трогната и поласкана съм от отличието. Отдавна представям България по света и у нас - вече повече от шест десетилетия. Пяла съм в 43 държави, срещала съм невероятни хора, които винаги са проявявали жив интерес към нашата страна. Затова изпях песните си на 18 езика - за да спечеля вниманието им и да им подаря нещо на техния език, освен на български. Имах си своя тайна как да подготвям програмите си“. Това сподели Йорданка Христова при получаването на високото държавно отличие. Певицата подари на министър Мариан Бачев две от вече издадените си книги и обяви, че съвсем скоро предстои премиерата на най-новата ѝ мемоарна книга.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев също благодари за високото отличие, като подчерта, че то всъщност е за целия екип на Българската телеграфна агенция. „Това е отличие за тези хора в БТА, които десетилетия работят за популяризиране на българската култура, а през последните пет години - правят това доста усилно“, подчерта Кирил Вълчев.

Той посочи, че много е разсъждавал над въпроса как трябва човек да приеме едно отличие. И покрай награждаването си със „Златен век - печат на Цар Симеон Велики - златен“, си е припомнил Цар Симеоновия „Златоструй“ със слова на Свети Йоан Златоуст. „Нищо не е така приятно на Бога, както признателната и благодарна душа“, тези думи от „Златоструй“ избра да цитира Кирил Вълчев, когато получи отличието си.

Генералният директор на БТА отбеляза още, че с помощта на Министерството на културата броят на списание „ЛИК“ - „България в ЮНЕСКО“ е преведен на английски и френски, а всеки делегат на 47-а сесия на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО в Париж е получил екземпляр. В момента се превежда и броят, посветен на Кристо и Жан-Клод - на английски, френски и немски, като той ще бъде представен в културните ни институти към Министерството на културата в Германия и Франция.

