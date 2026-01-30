Бачев каза крие ли тайни Радиозавода във Варна

Няма данни на територията на бивши радиозавод „Черно море” във Варна да има археологически находки, това каза в Народното събрание министъра на културата в оставка Мариан Бачев. Той съобщи това по време на парламентарния контрол в отговор на питане от варненския депутат от ГЕРБ Станислав Иванов.

В него народният представител заявява, че има данни, че на територията на бившето военно предприятие има две „старобългарски селища” и един некропол.

Бачев отговори, че в близост до Радиозавода има открити два некропола, единия от 7-8 век, а други по-късен, но те остават съответно западно и северно от имотите на бившето предприятие, където в момента се извършват изкопни дейности.

