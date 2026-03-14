Нов живот за природното чудо на Родопите

Красивите меандри на река Арда отново привличат вниманието на любители на природата и фотографи. Днес районът около ардинските села предложи впечатляваща гледка – спокойните води на язовира, зелените хълмове и първите признаци на настъпващата пролет създадоха картина, която буквално спира дъха, пише 24Родопи.

Мястото се превърна в притегателен център за туристи от различни краища на България и от чужбина.

Мнозина идват, за да се насладят на уникалните меандри на Арда, които са сред най-красивите природни забележителности в Източните Родопи и предлагат впечатляващи панорамни гледки към извивките на реката.

Срещу меандрите се издига и древната крепост „Патмос“, която допълва историческата и природна стойност на района.

С настъпването на пролетта мястото става още по-привлекателно – природата постепенно се събужда, хълмовете се раззеленяват, а мекото време привлича все повече посетители за разходка, снимки и отдих сред природата.

