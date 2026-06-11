Чудесата продължават! Нова находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Чудесата в античното бижу Хераклея Синтика не спират. Мраморен торс излезе днес при разкопките на древния град. Вероятно е оцеляла част от статуя на Аполон или на Дионис, сочат първоначалните предположения на археолозите от екипа на проф. Людмил Вагалински, съобщи Archaeologia Bulgarica и публикува видео от откритието.

"Стандарт" припомня, че само преди ден проф. Вагалински откри част от статуя на Артемида - постамент с женски стъпала, обути в ловни сандали. Находката бе намерена в района на храма на Херакъл и според предварителните предположения може да е част от скулптурно изображение на богинята Артемида, съобщи ръководителят на археологическите разкопки проф. д-р Людмил Вагалински.

По думите на археолога Артемида е сред най-почитаните божества в района през Античността и подобна идентификация на статуята е напълно вероятна на този етап от проучванията. Екипът ще продължи работата в района с надеждата да бъдат намерени и други части от скулптурата.

Проф. Людмил Вагалински е един от най-големите експерти по Античност в България. Неговото откритие - Хераклея Синтика край Петрич, което от години проучва, вече се превръща в най-емблематичната културно-историческа атракция на България. Миналата година Хераклея стана чудо на България за последните 15 години, отличието бе присъдено от най-голямата кампания за опазване накултурното наследство "Чудесата на България".

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