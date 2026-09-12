Чудесата продължават! Нова находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
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Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
На този ден предците ни са извършвали гадания за предстоящата зима
Той не е и не може да бъде изразител на становища на БПЦ
Той се намира под запрещение от свещенослужение и не изразява мнението на БПЦ
Архимандрит Дионисий, който бе отстранен от поста предстоятел на храма „Св. Александър Невски", получава заплахи по телефона. Това обяви той в сутрешн...
Скандалният свещеник Дионисий е на път да стане екскурзовод в Бачковския манастир. Той се прочу, след като поръча заря за Великден за храм-паметника "...
Освободиха архимандрит Дионисий от патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски". Решението е взето на заседанието на Светия синод, провело се днес...
Втори ден поред се проваля свикването на заседание на Светия синод, на което трябваше да бъдат разгледани обвиненията срещу архимандрит Дионисий за по...
Днешното заседание на Светия синод не се е провело. Причината за отлагането е липсата на кворум – на заседанието са дошли по-малко от половината висши...
Десетки миряни се събраха рано тази сутрин около сградата, където се помещава Светият синод, за да изразят протест срещу поведението на архимандрит Ди...
Притеснявам се само от това дали ще съм в ада. С тези думи отговори архимандрит Дионисий, предстоятел на храма „Св. Александър Невски", на въпроса пр...
Йеросхимонах Димитрий Зографски е служащ свещеник (ефимерий) в Германския манастир "Св. Йоан Рилски". Това е тазгодишното послушание на някогашния йер...
Отворено писмо до Димитър Бойков Мишев /архимандрит Дионисий/ Повод да напиша това отворено писмо до Вас бе съпоставката, която направих за себе си,...
Великолепната седморка заряза лозята и короняса цар на виното Да ти дойдат на крака боговете. Да се докоснеш до тях. Да видиш божествената им сила. А...
Негово светейшество патриарх Неофит оттегли предложението си за ръкополагане на архимандрит Дионисий за епископ, което бе насрочено за 21 декември. То...
София. Миряни от София и Варна ще протестират пред сградата на Светия синод, защото не са съгласни с избора на Архимандрит Дионисий за епископ и втори...
Варна. Във всички храмове на Варна правят вечерно бдение с молитви срещу избора на архимандрит Дионисий за епископ. Така изразяваме протеста си преди...
Пазят в тайна мястото заради опасност от иманярски набези