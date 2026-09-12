Чудесата продължават! Нова находка в Хераклея Синтика (ВИДЕО)
Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
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Проф. Людмил Вагалински откри мраморен торс
Всеки храм е посветен на отделно божество
Хората недоумяват защо собственикът на един от най-големите магазини в града е държал толкова много пари кеш
Аполон ще идва за първа пролет
Шефът на НИМ проф. Божидар Димитров предлага в родния му Созопол да бъдат поставени две статуи. За да няма недоволни, едната да бъде на "езичника" Апо...