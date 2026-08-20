Край! Тръмп сложи началото на най-тежката мярка срещу Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви безпрецедентна икономическа война срещу Иран и отправи директно предупреждение към всички държави, които продължават да подпомагат Техеран. След изпадналите в задънена улица преговори той обеща "икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб", предаде ДПА.

Заплахата вече не е насочена само към иранските власти - банки, компании, летища и държавни структури по света могат да бъдат ударени, ако предоставят икономически спасителен пояс на Ислямската република.

Натискът вече се затягаше

Новата закана идва след месеци на рязко засилване на американския икономически натиск. През февруари Тръмп подписа указ, който позволява допълнителни мита върху стоки от държави, купуващи пряко или косвено ирански стоки и услуги, а американското финансово министерство вече е насочило мерки срещу над 1000 лица и структури, свързани с Иран. Сред обсъжданите следващи цели са чуждестранни рафинерии и финансови институции, които помагат за движението на ирански петрол и пари.

Само ден преди новото изявление Тръмп заяви, че в момента няма преговори с Иран и не са насрочени нови, въпреки противоречивите сигнали от други представители на Вашингтон и Техеран. Това постави под още по-голямо съмнение дипломатическия изход от кризата и даде контекст на рязкото преминаване към икономически натиск.

Не се възползваха от възможността

"Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение", написа Тръмп в своята платформа Трут Соушъл, като добави, че Техеран "не се е възползвал от нея".

"Затова днес обявявам НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА!", написа американският президент. "Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб", добави той.

Предупреждението излезе извън Иран

Тръмп даде ясно да се разбере, че Вашингтон ще преследва и онези, които позволят на Техеран да заобикаля натиска. Всяка държава, която позволи на свои финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят "каквато и да било спасителна помощ на Иран", ще се изправи пред "ОГРОМНИ икономически последици", предупреди президентът.

Посланието идва и на фона на ново регионално затягане на обръча около Техеран. Обединените арабски емирства прекратиха търговските и финансовите отношения с Иран на 19 август след ново напрежение около ракетни атаки, което отнема на Техеран един от важните регионални канали за търговия и разплащания.