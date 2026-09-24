Тръмп извади план за Газа. 2,45 млрд. долара за първите шест месеца

Създаденият от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир представи мащабен първи план за връщане на живота в опустошената ивица Газа. Шестмесечната програма е на стойност 2,45 млрд. долара и включва 66 проекта - от разчистване на развалините и временно настаняване до болници, училища, икономика и сигурност. Това обаче е само началото - международната оценка за пълното възстановяване на Газа достига 71,4 млрд. долара през следващото десетилетие. Най-големият въпрос остава политическият - кой ще управлява анклава и как ще бъдат изпълнени разоръжаването на „Хамас“ и изтеглянето на израелските сили.

66 проекта за първите шест месеца

Планът беше представен в Ню Йорк на 23 септември в рамките на срещите около Общото събрание на ООН. Той е замислен като първи практически етап от 20-точковата схема на Тръмп за прекратяване на конфликта и последващото управление и възстановяване на Газа. Проектите обхващат инфраструктура, образование, здравеопазване, жилищно настаняване, цифрови услуги, възстановяване на частния сектор и изграждане на нова система за сигурност.

Предвиждат се около 400 млн. долара за изолирани временни жилища за палестинци, които продължават да живеят в палатки, както и приблизително 300 млн. долара за здравни, образователни и социални програми. Планът включва още цифрова идентификация, електронни разплащания, 4G свързаност, помощ за малкия бизнес и фонд за инвестиции в Газа.

Джаред Къшнър, член на изпълнителния съвет и един от основните участници в американската инициатива, призова държавите донори да подкрепят програмата. Целта, по думите му, е да бъде изградена система, която да позволи на палестинците в Газа да се съсредоточат върху възстановяването на живота и икономиката си. Той обаче призна, че това няма как да се случи без демилитаризация на територията.

Няма да работим по календар

Ключова роля в изпълнението има бившият български външен министър Николай Младенов, който е върховен представител на Съвета за мир за Газа. Според него следващата голяма задача е преминаването от планове към реална работа на терен.

„Искам да подчертая ясно, че не сме обвързани с конкретен график. Искаме да сме сигурни, че това ще проработи“, заяви Младенов. Той посочи, че напредъкът зависи в значителна степен от разоръжаването на „Хамас“, но същевременно настоява Израел да ограничи военните си операции.

Това остава най-трудният възел. „Хамас“ досега не е предала оръжията си, международните стабилизационни сили все още не са разположени, а новата палестинска технократска администрация не е поела управлението на Газа. Израелските сили продължават да контролират около 60% от анклава, а реалното мащабно възстановяване още не е започнало.

Планът предвижда първите части на многонационалните сили да включват военни от Косово и Мароко, а впоследствие и контингенти от Албания и Казахстан. Задачата им трябва да бъде свързана с демилитаризацията и премахването на военната инфраструктура на „Хамас“, след което контролът постепенно да бъде предаден на временното цивилно управление, а Израел да изтегля силите си.

Сметката стига 71,4 млрд. долара

Шестмесечният пакет от 2,45 млрд. долара е само малка част от необходимото. Оценката на ООН, Световната банка и Европейския съюз сочи, че възстановяването на Газа ще струва около 71,4 млрд. долара през следващото десетилетие. Само през първите 18 месеца ще са необходими 26,3 млрд. долара за основни услуги, критична инфраструктура и икономическо възстановяване. Над 371 000 жилища са разрушени или повредени, почти всички училища са засегнати, а повече от половината болници не функционират.

Съветът за мир вече разполага със значителни обещания за финансиране. В официален доклад до Съвета за сигурност на ООН през май бяха отчетени 17 млрд. долара заявени средства за възстановяване, предоставяни чрез международни механизми. Самият Съвет за мир беше създаден в началото на 2026 г. като част от подкрепения от САЩ план за следвоенно управление и възстановяване на Газа.

Формалното примирие е в сила от 10 октомври 2025 г. и спря най-тежките бойни действия, но изпълнението на останалите елементи от договорената рамка изостава. Именно затова представеният в Ню Йорк план е важен - за първи път се поставя конкретна цена и списък със задачи за първите шест месеца. Дали строителството действително ще започне, ще зависи не толкова от чертежите и парите, колкото от решенията за оръжията на „Хамас“, израелското военно присъствие и бъдещото управление на Газа.