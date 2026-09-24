Путин праща Кирил Дмитриев в САЩ. Нов ход за спиране на войната

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин - Кирил Дмитриев - се отправя към Съединените щати за нов кръг разговори с хора от администрацията на Доналд Тръмп. В Ню Йорк той трябва да се срещне със специалния пратеник Стив Уиткоф, Джаред Къшнър и други американски представители. В центъра на разговорите ще бъдат войната в Украйна, енергетиката и икономическите отношения между Москва и Вашингтон. Визитата е съгласувана лично с Владимир Путин, съобщиха пред Ройтерс два източника, запознати с подготовката.

Продължение на разговорите в Кремъл

Срещите ще се проведат в Ню Йорк по време на Общото събрание на ООН и идват само няколко седмици след посещението на Уиткоф и Къшнър в Москва. На 5 септември двамата разговаряха повече от три часа с Путин в Кремъл, като в срещата участваха също Дмитриев и съветникът на руския президент по външната политика Юрий Ушаков. От Кремъл тогава определиха разговорите като „много полезни“, но не съобщиха за пробив по пътя към мирно споразумение.

Според източник на Ройтерс целта на новата мисия на Дмитриев е руско-американският диалог да бъде запазен и да продължат опитите за намиране на мирно решение. Освен Украйна в дневния ред влизат икономическото сътрудничество и енергийните въпроси - тема, която през последните месеци заема все по-важно място в контактите между Москва и Вашингтон.

При предишните си разговори с Уиткоф и Къшнър Дмитриев е участвал и в договаряне на изключение от санкциите за руски петрол, превозван по море, както и на размени на затворници между Русия и САЩ, посочва Ройтерс.

Рубио заговори за ограничено примирие

Новият дипломатически ход идва на фона на сигнал от американския държавен секретар Марко Рубио, че и Москва, и Киев са проявили интерес към по-ограничена форма на прекратяване на огъня. След разговор с руския външен министър Сергей Лавров в Ню Йорк Рубио заяви, че става дума за евентуално примирие, което да обхване енергийни обекти и търговията със зърно.

Украйна настоява за прекратяване на ударите срещу енергийната инфраструктура преди зимата и за гаранции за корабоплаването в Черно море. Засега обаче няма договорено споразумение, а позициите на Москва и Киев по основните условия за прекратяване на войната остават далеч една от друга. Именно на този фон разговорите на Дмитриев с екипа на Тръмп се превръщат в поредния опит да бъде запазен директният канал между Русия и САЩ.