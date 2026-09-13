Пратеник на Тръмп изуми света с предложение за Украйна
Иска вариант като ГДР и ФРГ
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Иска вариант като ГДР и ФРГ
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Той обяви, че е развил приятелски отношения с руския лидер
В документите на тайните служби се посочваше, че кандидатът Калин Джорджеску е нарушил изборното законодателство
Габриел Ескобар посочи, че няма да има вето, ако условията бъдат изпълнени
Заради борбата с дезинформацията
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Брюксел. ГЕРБ изгони Румен Йончев от ЕНП. Само два дни след учредяването на партията "България без цензура" нейният бъдещ коалиционен партньор - Земед...