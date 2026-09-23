Рубио с важен сигнал за Русия и Украйна

Русия и Украйна са проявили интерес към частично примирие, свързано със зърнените култури и енергетиката. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио пред журналисти.

„Тази война няма да приключи на бойното поле“, каза Рубио.

По думите му колкото по-скоро бъде постигнато споразумение, толкова по-малко ще бъдат разрушенията и човешките жертви и от двете страни.

Американският държавен секретар очерта и основен принцип във външната политика на администрацията на Доналд Тръмп. Докато Тръмп е президент, Вашингтон ще поставя американските национални интереси на първо място на фона на конфликтите и нестабилността по света, заяви той.

Рубио и руският външен министър Сергей Лавров са провеждали разговори и преди срещата между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска.

Путин е поканен в Маями

Рубио потвърди и поканата към Владимир Путин за предстоящата среща на върха на Г-20 в Маями през декември.

Американският държавен секретар изрази надежда руският президент да приеме поканата, тъй като форумът би могъл да даде нова възможност за разговор между Путин и Тръмп.

Срещата на върха на Г-20 е насрочена за 14 и 15 декември в Маями. Русия остава член на формата, а Москва вече е потвърдила, че е получила покана за участие на високо ниво. Окончателното решение кой ще представлява страната трябва да бъде взето допълнително.

Путин и Тръмп вече се срещнаха в Анкъридж, Аляска, през август миналата година.

Рубио: Сделка с Иран ще изисква упорита работа

Държавният секретар коментира и отношенията с Иран. Според него постигането на споразумение с Техеран ще изисква упорита работа в продължение на определен период от време.

Рубио допълни, че президентът Доналд Тръмп разполага и с други варианти, сред които възможности, включващи военна намеса.

Той засегна и продължаващия конфликт в Судан. Според него войната там няма да бъде прекратена, докато външните сили, които по думите му я подклаждат, не бъдат готови да използват влиянието си за нейното разрешаване.