Вашингтон предупреди Москва очи в очи - Украйна е условието
Първата поява на Силуанов на форума след руската инвазия предизвика остра реакция и сред европейските финансови министри
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Първата поява на Силуанов на форума след руската инвазия предизвика остра реакция и сред европейските финансови министри
Финансовите лидери от най-големите икономики ще обсъждат търговските дисбаланси
Белият дом говори за „полза“, Русия вече очаква участие в срещата на Г-20
Тръмп, Путин и Си бойкотират срещата, темата за мира е доминираща
Г-20 се състои от 19 държави, плюс Европейския и Африканския съюз
САЩ ще бъдат домакини на срещата на върха на Г-20 догодина
Декларацията е със смекчен тон по отношение на войната
Огромен жп проект
Срещата на върха е в края на настоящата седмица
Очаква се решението да бъде обявено този уикенд
Защо двамата лидери отсъстват
Напрежение
Си можеше да се срещне с президента на САЩ Джо Байдън
Призив на индийския премиер
САЩ ще подкрепят Украйна в конфликта, колкото е необходимо, докато войната приключи
Домакинът Индия отказва да обвини Русия за войната
Отправи призив съм световните лидери
Президентът на САЩ закъсня за началото на срещата на лидерите на Г-20
Странно видео събра очите на лидерите
Какво си казаха лидерите