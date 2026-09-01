Вашингтон предупреди Москва очи в очи - Украйна е условието

Американският финансов министър Скот Бесънт е отправил твърдо предупреждение към руския си колега Антон Силуанов - никакви икономически облекчения за Москва и никакви споразумения по други въпроси, докато войната в Украйна не приключи. Двамата са разговаряли в понеделник в кулоарите на срещата на финансовите министри и централните банкери от Г-20 в Ашвил, Северна Каролина.

Когато Силуанов опитал да постави въпроси от взаимен интерес, Бесънт го прекъснал с думите: „Нищо не е възможно, докато войната не приключи“, съобщи източник на Ройтерс.

Русия се върна на масата на Г-20

Двудневният форум в Ашвил събира финансовите министри и ръководителите на централни банки от най-големите световни икономики. Силуанов участва лично за първи път в такава среща след руската инвазия в Украйна през 2022 г., а завръщането му предизвика недоволство сред европейските представители. САЩ са домакин на форума и именно Вашингтон е определил списъка на поканените.

Според американски представител в центъра на разговора между Бесънт и Силуанов е бил мирният план на президента Доналд Тръмп за Украйна. Руското Министерство на финансите представи срещата по различен начин и съобщи, че двамата са обсъдили финансовото сътрудничество и взаимодействието в рамките на Г-20.

Нищо не е възможно

Според източника на Ройтерс тонът се е променил, когато руският министър е опитал да насочи разговора към области, в които Москва и Вашингтон биха могли да намерят общ интерес. Тогава Бесънт го прекъснал: „Нищо не е възможно, докато войната не приключи.“ Американската позиция означава, че евентуално икономическо сближаване с Русия е обвързано пряко с края на войната в Украйна.

Европа се разбунтува срещу руското завръщане

Присъствието на Силуанов предизвика остра реакция сред европейските финансови министри. Германският министър Ларс Клингбайл заяви, че нормализация на отношенията с Москва не може да има, докато войната продължава, и предупреди, че Европа подготвя нов пакет санкции срещу Русия. „Бих искал по-голяма яснота от американска страна, че той не трябва да бъде посрещнат тук като обикновен гост“, каза Клингбайл.

Полският финансов министър Анджей Домански също беше категоричен: „Ние не вярваме на Русия. Тя постоянно лъже и трябва наистина много да се внимава, когато се обсъжда каквото и да било с нея.“ Той подчерта, че за него воденето на нормални разговори с Москва остава изключително трудно, докато Русия продължава войната срещу Украйна.

Отказаха обща снимка със Силуанов

Напрежението стигна и до традиционната „семейна снимка“ на участниците. Европейски министри и централни банкери отказаха да позират заедно с руския представител и в крайна сметка снимката е била направена без него. Според Клингбайл самото завръщане на руския финансов министър след няколко срещи на Г-20 без негово участие създава впечатление за опит за нормализация, срещу което Европа трябва да се противопостави.